Определена новая дата эстафеты в честь Дня Победы в Пензе

15.05.2024 | 12:40

В Пензе определились с датой традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивное мероприятие должно было пройти 9 мая в районе Монумента воинской и трудовой славы. Однако утром в Пензе выпал мокрый снег. Из-за плохой погоды эстафету пришлось перенести.

Новая дата - 17 мая, место - стадион «Первомайский», церемония открытия начнется в 13:00, сообщила пресс-служба городской администрации.

«В мероприятии примут участие смешанные команды общеобразовательных учреждений города. В состав команды войдут 12 человек: по три юноши и девушки из 8-11-х классов и столько же мальчиков и девочек, учащихся в 1-7-х классах. Маршрут эстафеты будет состоять из 12 этапов, пролегающих по территории стадиона», - уточнили в пресс-службе.

Победители и призеры получат кубки и грамоты главы Пензы, а также медали и грамоты городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике.

«Командам, занявшим с первого по десятое места, вручат спортивный инвентарь», - добавили в мэрии.