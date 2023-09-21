В Пензенской области отменяют особый противопожарный режим

21.09.2023 | 18:43

Особый противопожарный режим, объявленный на территории Пензенской области, отменяется с понедельника, 25 сентября.

Соответствующее постановление председатель регионального правительства Николай Симонов подписал 20-го числа.

Особый противопожарный режим был введен 8 апреля.

С тех пор леса для входа людей должны были быть закрыты. Запрещалось разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня.

«К открытому огню относятся в том числе костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 40 000 до 50 000 рублей», - предупреждали в минлесхозе.