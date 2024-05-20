Ночные заморозки не уходят из Пензенской области

20.05.2024 | 21:45

В ночь на вторник, 21 мая, местами в Пензенской области вновь обещают заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов.

В Приволжском УГМС рассказали, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы юго-западного ветра достигнут 3-8 м/с.

Утром прогнозируется температура около +10 градусов. Ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до +20…+25. Ветер задует северо-западный, порывы 8-13 м/с.

Синоптики предупредили: местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Согласно прогнозу, в начале недели в Пензенскую область зайдет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Температура порадует жителей повышенными значениями.

Однако вслед за этим фронтом в регион поступит холодный воздух с севера, поэтому температура понизится, зато осадки прекратятся. В отдельные дни синоптики ожидают заморозки.