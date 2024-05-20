В Пензе на нескольких улицах отключат горячую воду

20.05.2024 | 16:33

В Пензе продолжают проводить гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим с понедельника, 20 мая, горячее водоснабжение выключат в домах на нескольких улицах.

Ресурс не будут подавать по адресам:

- Герцена, 12, 12а, 14, 17/8, 44, 46;

- Ухтомского, 1а, 3а, 5;

- Толстого, 2, 4, 6, 7, 10;

- Луначарского, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12а, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

- Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а, 52;

- Кузнецкая, 32;

- Октябрьская, 4, 6;

- Плеханова, 45;

- Суворова, 90а.

Подачу воды планируют возобновить 22 мая.

«Рекомендуем горожанам соблюдать осторожность: запрещено находиться рядом и оставлять машины вблизи теплотрасс, заходить за ограждения объектов, где идет ремонт, подходить к местам возможного выхода воды на поверхность или провалов грунта», - напомнили пензенцам в ресурсоснабжающей организации.