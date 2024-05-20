Новая схема движения на ГПЗ: как будут ходить маршрутки

В Пензе со вторника, 21 мая, из-за строительных работ на пересечении улиц Измайлова и Антонова изменится схема движения общественного транспорта.
Так как участок от развязки до перекрестка с Казанской будет закрыт для проезда, маршрутки проследуют по другому пути.
Микроавтобусы № 93 «Совхоз-Техникум - Аграрный университет» и № 99 «Арбековская Застава - Засурье» с улицы Измайлова будут направляться на Стрельбищенскую, затем поедут по Казанской, Крымской, Измайлова и далее по прежней схеме.
В обратном направлении схема будет аналогичной, уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
С изменениями организации движения можно ознакомиться здесь.
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