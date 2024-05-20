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Общество

В Пензу прибыли все заказанные троллейбусы

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В Пензу поступила вся партия троллейбусов, закупленных у уфимского завода полтора года назад. О завершении поставки в понедельник, 20 мая, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Все 94 машины прибыли в наш город. 70 из них уже вышли на маршруты, остальные проходят процесс приемки и обкатки», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Мельниченко отметил, что пассажиропоток на троллейбусных линиях с начала года вырос почти в два раза.

Регион провел торги на 90 рогатых машин в конце 2022 года. По их результатам образовалась экономия в 202,5 млн рублей, на эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса с автономным ходом.

По контракту электротранспорт предполагали поставить в область до конца сентября 2023-го, но к тому времени пришло лишь 45 единиц. Срок прибытия остальных перенесли до конца 2023 года.

На 13 декабря прибыло 55 новых троллейбусов из 94. Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин пообещал, что оставшиеся появятся во втором квартале 2024-го.

Также в конце января в минцифры сообщили, что задержка очередной партии машин Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом «вызвана нарушением сроков отгрузки и доставки комплектующих для сборки троллейбусов, что обусловлено санкционными действиями недружественных стран, значительными колебаниями курса валют, необходимостью закупки оборудования с длительными сроками ожидания и сложными логистическими цепочками доставки».

Представитель министерства тогда заявил о претензионной работе для понуждения поставщика к скорейшему исполнению обязательств по госконтракту. За каждый день просрочки УТТЗ начислялись пени.

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