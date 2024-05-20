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Общество

В регион за 10 лет вернулось около 12 000 соотечественников

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Пензенская область продолжает принимать соотечественников из-за рубежа в рамках программы по содействию их добровольному возвращению на родину.

С 2014 года (начала действия программы в Сурском крае) в область переселилось более 12 000 соотечественников, около 100 человек в этом году.

Для желающих вернуться в Россию существуют требования.

В регион за 10 лет вернулось около 12 000 соотечественников

«Это наличие вида на жительство или разрешения на проживание на территории Пензенской области, документа об образовании или о квалификации и наличие трудового стажа не менее 1 года на предприятиях и у частных предпринимателей в Пензе», - сообщила начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Юлия Вяткина.

Карина Андраханова переехала в Пензу из Кыргызстана в 2021-м. Она стала участницей программы.

В регион за 10 лет вернулось около 12 000 соотечественников

«Я подала документы, чтобы получить гражданство Российской Федерации. Переехала в Пензенскую область, потому что у меня муж отсюда. Я работаю, все хорошо. Ни с какими трудностями в подаче документов я не сталкивалась ни разу», - отметила Карина Андраханова.

Кроме того, с 1 января 2024-го законодатель ввел понятие репатрианта. Это человек, который раньше проживал на территории России или РСФСР, но затем выехал за рубеж.

«Эта категория граждан также может беспрепятственно вернуться в Российскую Федерацию, для них предусмотрены льготы по возвращению в любой субъект без требований к образованию и стажу работы», - объяснила Юлия Вяткина.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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