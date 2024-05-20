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Общество

В Пензе в гимназии № 1 задержали человека, пронесшего «бомбу»

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В понедельник, 20 мая, в Пензе в гимназии № 1 прошли антитеррористические учения. Ребята, педагоги и сотрудники ЧОП отрабатывали порядок действий в случае угрозы теракта.

В Пензе в гимназии № 1 задержали человека, пронесшего «бомбу»

Согласно легенде, охранник гимназии через камеры видеонаблюдения заметил человека, который пронес на территорию учебного заведения подозрительный предмет. Работник службы безопасности нажал кнопку тревожной сигнализации, чтобы вызвать на место росгвардейцев.

В Пензе в гимназии № 1 задержали человека, пронесшего «бомбу»

Прибыв, те оцепили территорию гимназии и задержали подозреваемого.

В Пензе в гимназии № 1 задержали человека, пронесшего «бомбу»

В Пензе в гимназии № 1 задержали человека, пронесшего «бомбу»

«Вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия. Учения такого масштаба накануне летнего сезона способствуют повышению безопасности детей и позволят на практике отработать все необходимые вопросы», - отметил врио начальника штаба Управления Росгвардии по Пензенской области полковник Амир Гатаулин.

В Пензе в гимназии № 1 задержали человека, пронесшего «бомбу»

В пресс-службе регионального управления Росгвардии добавили, что во время учений выполнены все поставленные задачи.

В Пензе в гимназии № 1 задержали человека, пронесшего «бомбу»

Антитеррористические тренировки сейчас проходят в школах по всей России. Так, телеграм-канал Baza сообщил об инциденте, случившемся во время такого мероприятия в элитной школе в центре Москвы. Одна из учениц написала отцу о том, что в здании запустили объявление об угрозе теракта, педагоги выключили свет и забаррикадировали двери. Мужчина посоветовал дочери спасаться через окно и позвонил в экстренные службы. Вскоре выяснилось, что тревога была учебной.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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