В Пензе в гимназии № 1 задержали человека, пронесшего «бомбу»

20.05.2024 | 19:08

В понедельник, 20 мая, в Пензе в гимназии № 1 прошли антитеррористические учения. Ребята, педагоги и сотрудники ЧОП отрабатывали порядок действий в случае угрозы теракта.

Согласно легенде, охранник гимназии через камеры видеонаблюдения заметил человека, который пронес на территорию учебного заведения подозрительный предмет. Работник службы безопасности нажал кнопку тревожной сигнализации, чтобы вызвать на место росгвардейцев.

Прибыв, те оцепили территорию гимназии и задержали подозреваемого.

«Вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия. Учения такого масштаба накануне летнего сезона способствуют повышению безопасности детей и позволят на практике отработать все необходимые вопросы», - отметил врио начальника штаба Управления Росгвардии по Пензенской области полковник Амир Гатаулин.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии добавили, что во время учений выполнены все поставленные задачи.

Антитеррористические тренировки сейчас проходят в школах по всей России. Так, телеграм-канал Baza сообщил об инциденте, случившемся во время такого мероприятия в элитной школе в центре Москвы. Одна из учениц написала отцу о том, что в здании запустили объявление об угрозе теракта, педагоги выключили свет и забаррикадировали двери. Мужчина посоветовал дочери спасаться через окно и позвонил в экстренные службы. Вскоре выяснилось, что тревога была учебной.