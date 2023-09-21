Инвестор, желающий построить в Пензе крематорий, так и не нашелся

21.09.2023 | 20:39

В Пензе нет реальных планов по строительству крематория, несмотря на то что горожане постоянно поднимают этот вопрос. В очередной раз администрация сообщила, что крематория пока ждать не стоит, отвечая на обращение местной жительницы к губернатору на его странице во «ВКонтакте» в четверг, 21 сентября.

«Здравствуйте, уважаемый Олег Владимирович! Такой вопрос: когда в нашей доблестной Пензе достроят крематорий? Ни один здравомыслящий человек не станет отрицать тот факт, что кремация - это более экологично, чем обычная могила: урну с прахом не обязательно закапывать в землю, занимает мало места, плоть человека никто не жрет; если развеять прах, то это будет служить удобрением для почвы, не нужно вырубать леса под кладбища, никакие трупные яды не будут отравлять близлежащие родники и прочее...

Похороны - это большой бизнес, и очень много ритуальных компаний наживаются на людях, а также земля очень дорогая, мест на Западном кладбище уже нет (только для элиты, депутатов и т. д.), вырубается очень много лесов, что тоже огромный минус для экологии в Пензе. В ней уже настолько отравлены воздух и почва... вы сами должны знать, что огромное количество людей умирает в Пензе от плохой экологии (взять Каменский район, к примеру).

Так вот, когда будет построен или достроен в пос. Монтажный Чемодановки крематорий?» - поинтересовалась девушка.

Представитель городской администрации сообщил, что точные сроки строительства в Пензе отсутствуют и проводится работа по определению заинтересованного инвестора и места размещения объекта.

Речь об организации крематория в Пензе ведется еще с 2006 года, когда стало ясно, что на городских кладбищах не хватает места. Специалисты подсчитали затраты, однако после этого разговоры затихли.

В 2012-м в администрации города разрабатывали проект строительства. Согласно генплану развития Пензы, земля под сооружение (5 га) была выделена на севере нового участка Восточного кладбища.

Но с тех пор все так и ограничивается разговорами. Так, обсуждение проекта с инвестором намечалось на октябрь 2016 года, потом к теме возвращались в ноябре.

В 2017 году говорили, что в конце сентября приступят к заливке фундамента под обрядовый центр. На участке в 5 гектаров хотели строить два здания: ритуальный зал и кремационный блок с одной специальной печью.

В августе 2019 года снова сообщили о встрече с предпринимателем, планирующем построить в городе крематорий. Утверждали, что идет технологическое присоединение участка к инженерным сетям необходимой мощности.

Потом к вопросу вернулись в июне 2020-го. Заместитель мэра Магомед Агамагомедов дал понять, что дело с мертвой точки не сдвинется. «Администрацией города Пензы рассматривался вариант размещения крематория в районе существующего Восточного кладбища. Данный вариант требует существенных затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктур. Строительство на территории города Пензы в настоящее время не планируется в связи с отсутствием заинтересованных в возведении объекта инвесторов», - заявлял он.

В декабре того же года председатель гордумы Владимир Мутовкин уточнил, что строить крематорий за счет бюджетных средств не планируется. По его словам, администрация и городская дума готовы рассматривать предложения частных инвесторов о предоставлении участка, но пока такой заинтересованности нет. «Все, кто с этим вопросом обращался, говорят, что пока, с учетом нашего менталитета, крематорий не будет рентабельным», - объяснил Владимир Мутовкин.

Весной 2023-го глава Пензы Александр Басенко тоже говорил о необходимости найти инвестора и выражал готовность сформировать под крематорий участок площадью 1 га на Восточном кладбище. Возведение сооружения обошлось бы в 185 млн рублей.