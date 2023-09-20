Жилье в «Доме у школы»: застройщик субсидирует ставку от 3,8%

20.09.2023 | 17:01

За последнюю неделю серьезно изменились правила покупки недвижимости. Сумма первоначального взноса по программам льготной ипотеки выросла на треть и теперь составляет 20% стоимости жилья. Чуть позже Центробанк РФ поднял ключевую ставку, которая теперь начинается от 13% годовых. А это значит, что ставки по ипотеке тоже вырастут.

Изменившиеся условия приобретения недвижимости ставят новые вопросы перед теми, кто думал о новой квартире. Например, на что ориентироваться при покупке. 5-7 лет назад в приоритете были метраж, этаж, планировка. Однако, согласно исследованиям агентств недвижимости, сегодня во главу угла ставят не только цену квартиры, но и расположение нового дома. Рядом должны быть школы и детские сады, центры развития, торговые точки, спортивные организации, благоустроенное пространство. Когда все это есть в шаговой доступности, район становится привлекательным для жизни.

Сегодня такой территорией развития является микрорайон Арбеково - молодой, современный и динамичный. Хорошая транспортная доступность, социальные и спортивные учреждения, современные детские площадки, зоны для отдыха и прогулок создают комфортные условия для жизни в ЖК «Арбековская застава», ставшем домом более чем для 10 000 пензенцев.

Здесь находится школа № 78, возведенная застройщиком, несколько детских садов. Рядом - духовные центры: храм Адриана и Натальи, приход которого отметил 10-летие в этом году, и православный клуб раннего развития «Колокольчик».

А для спокойного отдыха и прогулок с любимой семьей есть аллея и пешеходный бульвар. Эти проекты оценили не только жители - в 2021 году ГК «Территория жизни» получила специальную награду «Лучшая пешеходная улица от застройщика» по версии ЕРЗ РФ. Сейчас на аллее регулярно проводятся праздники и мероприятия, которые собирают сотни жителей района.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает пензенцам выгодные условия приобретения недвижимости в жилом комплексе «Арбековская застава».

При покупке квартиры в «Доме у школы» в рамках акции «Портфель выгод» * застройщик предлагает комфортные цены на жилье, а также субсидирование ставки по ипотеке от 3,8% от банка-партнера «Сбер».

«Для каждой семьи удастся подобрать максимально комфортные условия покупки. Боитесь размера ипотечного взноса - «Территория жизни» первый год платит его за вас. Не хватает на первый взнос - застройщик поможет с нужной суммой. Или можете приобрести 3-комнатную квартиру по цене «двушки» - за счет снижения стоимости квадратного метра более чем на 10%», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Благодаря ставке от 3,8% годовых ежемесячный платеж за 3-комнатную квартиру составит чуть более 19 300 рублей **. Можно приобрести жилье и получить ключи сразу после регистрации сделки, что очень важно, когда необходимо быстро переехать.

Приобретая 2-комнатную квартиру от «Территории жизни» в «Доме у школы» в сентябре, семьи с детьми могут получить дополнительную скидку в размере материнского капитала при реализации сертификата.

В «Доме у школы» - широкий выбор планировочных решений классического формата. Квартиры сдаются с предчистовой отделкой, самые сложные работы в виде стяжки пола, электроразводки, подключения розеток и включателей застройщик взял на себя. Качество можно оценить сейчас, ознакомившись с рум-туром.

Развитая инфраструктура, привлекательные ценовые предложения - отличный вариант приобретения жилья для молодой семьи. Поэтому стоит задуматься над покупкой квартиры и воспользоваться «Портфелем выгод», который сегодня предлагает группа компаний «Территории жизни».

Менеджеры подберут оптимальный вариант квартиры и программу по ипотеке, оформят все необходимые документы и сопроводят сделку.

Больше информации о проектах компании - на сайте территорияжизни.рф и по телефону единого контакт- центра +7 (8412) 203-000. Заявку на покупку можно оставить здесь или в офисе, который работает без перерывов и выходных по адресу: улица 65-летия Победы, 33.

* Программа «Портфель выгод» действует на 2- и 3-комнатные квартиры в строении № 11 (1, 2, 3-й этапы строительства) по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (застройщик - ООО СЗ «Т-Строй», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф) и включает следующие акции:

«Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: г. Пенза, Генерала Глазунова, 6 (1-й, 2-й этапы строительства). Стоимость квадратного метра - от 68 000 рублей. Количество квартир ограничено.

«Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку от 3,8% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик по индивидуальному согласованию предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке.

«Удвоим материнский капитал» - предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке 2-комнатной квартиры, расположенной в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6.

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке - от 3,8% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

** Расчет выполнен для 3-комнатной квартиры площадью 75 кв. м. строении № 11 в 6-м микрорайоне. Подробности - по телефону +7(8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции - до 30.10.2023.

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