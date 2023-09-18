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Общество

В Пензе по маршруту № 93 планируют пустить большие автобусы

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В Пензе планируют выпустить на маршрут № 93 большие автобусы. Пока горожане пользуются маршрутками.

О планах замены сообщил представитель регионального правительства на странице губернатора в соцсети «Одноклассники». Он отвечал на вопрос горожанки Дианы о транспортном обслуживании микрорайона Засурье.

«В новой маршрутной сети оптимизация транспортного обслуживания микрорайона Ахуны планируется за счет обслуживания маршрута № 93 автобусами большого класса и изменения схемы движения данного маршрута путем продления до микрорайона Засурье», - рассказал он пензячке.

Сейчас маршрут № 93 связывает Окружную, микрорайон Западная Поляна, центр города, ГПЗ-24 и аграрный университет в Ахунах.

В июле сообщалось, что в ближайшее время не стоит ожидать полной замены микроавтобусов, выполняющих роль маршрутного такси, на машины большого класса. Согласно заявлению министра цифрового развития, транспорта и связи региона Сергея Балакина, такой шаг властей «люди не поймут».

«Заменить маршрутки достаточно сложно. Если сейчас у нас магистральные маршруты с автобусами большого класса, то микроавтобусы невозможно отменить», - пояснил он.

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