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Общество

В Пензе хотят изменить процедуру предоставления земельных участков

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В Пензе планируют изменить подход к формированию земельных участков, выставляемых на торги. Тема обсуждалась на совещании в городской администрации в среду, 6 ноября.

Раньше аукцион объявлялся только после сноса некапитальных объектов, установленных предыдущими арендаторами муниципальной земли.

Врио главы Пензы Олег Денисов поручил изучить возможность предоставления участков с существующими временными объектами.

«Мы говорим про столбики, ограждения, какие-то деревянные сооружения, которые не являются капитальными. Если мы не будем ждать, когда завершится процедура их демонтажа, а выставим прямо с ними на торги, то сэкономим и время, и бюджетные средства», - отметил он.

Также, по мнению Олега Денисова, необходимо более широко освещать проведение аукционов, чтобы претендентов было больше.

«За прошедший месяц освобождено несколько потенциальных участков, которые можно выставить на торги. Кроме того, было ликвидировано 23 самовольно установленных некапитальных объекта», - уточнили в пресс-службе администрации города.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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