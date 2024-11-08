В Пензе собираются открыть 17 новых елочных базаров

В пятницу, 8 ноября, в Пензе начался прием заявок на участие в аукционе по размещению елочных базаров.
17 дополнительных площадок для торговли хвойными деревьями разместятся по следующим адресам:
- ул. Минская, 8;
- ул. Кронштадтская, 1;
- ул. Гагарина, 28;
- ул. Конструкторская, 6а;
- ул. Чаадаева, 29;
- ул. Измайлова, 67;
- ул. Ушакова, 11а;
- ул. Терновского, 164;
- ул. Терешковой, 10в;
- ул. Калинина, 152;
- ул. Ивановская, 148;
- ул. Красная, 45;
- ул. Совхоз-Техникум, 49;
- ул. Окружная, 117;
- Военный Городок, 137;
- проспект Строителей, 60а и 64.
Документы будут принимать до 5 декабря, а 11-го числа в администрации города состоятся торги. Начальная цена составит 2 468 руб., шаг - 123,4 руб. После этого будут заключены договоры на размещение елочных базаров с 13 по 31 декабря.
«По итогам прошлогодних аукционов в Пензе действуют 72 елочных базара. Если на 17 новых лотов будут поданы заявки, то в декабре будут работать 89 точек по продаже елок», - подытожили в пресс-службе мэрии.
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