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Общество

В Пензе собираются открыть 17 новых елочных базаров

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В пятницу, 8 ноября, в Пензе начался прием заявок на участие в аукционе по размещению елочных базаров.

17 дополнительных площадок для торговли хвойными деревьями разместятся по следующим адресам:

- ул. Минская, 8;

- ул. Кронштадтская, 1;

- ул. Гагарина, 28;

- ул. Конструкторская, 6а;

- ул. Чаадаева, 29;

- ул. Измайлова, 67;

- ул. Ушакова, 11а;

- ул. Терновского, 164;

- ул. Терешковой, 10в;

- ул. Калинина, 152;

- ул. Ивановская, 148;

- ул. Красная, 45;

- ул. Совхоз-Техникум, 49;

- ул. Окружная, 117;

- Военный Городок, 137;

- проспект Строителей, 60а и 64.

Документы будут принимать до 5 декабря, а 11-го числа в администрации города состоятся торги. Начальная цена составит 2 468 руб., шаг - 123,4 руб. После этого будут заключены договоры на размещение елочных базаров с 13 по 31 декабря.

«По итогам прошлогодних аукционов в Пензе действуют 72 елочных базара. Если на 17 новых лотов будут поданы заявки, то в декабре будут работать 89 точек по продаже елок», - подытожили в пресс-службе мэрии.

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