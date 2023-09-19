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Общество

В Пензенской области за неделю выявлено 100 больных коронавирусом

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Менее чем за месяц количество заболевших COVID-19 в Пензенской области возросло почти втрое. С 21 по 27 августа диагноз «коронавирус» был поставлен 37 раз, с 28 августа по 3 сентября – 41, с 4 по 10 сентября - 62 раза.

С 11 по 17 сентября выявлено 100 случаев COVID-19, госпитализированы 29 человек, выздоровели 7.

Это значительно больше, чем в ряде соседних регионов. Так, в Ульяновской области за неделю выявлено 64 заболевших, в стационар отправились 13, выздоровели 37.

В Республике Мордовия поровну заболевших и выздоровевших - 7 человек, госпитализированы 3 пациента.

На Тамбовщине за неделю заболели 14 человек, выздоровели 3. Госпитализация не потребовалась никому.

Количество заболевших выше лишь в Саратовской области - 133. Но при этом следует учитывать, что саратовцев - 2,4 млн, а пензенцев – около 1,25 млн. Заболело в соседнем регионе почти столько же, сколько в Сурском крае, – 28 человек, а выздоровело 39.

Ранее жительница областного центра рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» об огромной очереди в поликлинике. Пациентке с симптомами вирусного заболевания и температурой пришлось провести у двери терапевта несколько часов, чтобы попасть на прием.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что новый пирола-штамм более заразен, чем омикрон.

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