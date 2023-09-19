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Глас народа

«Безумие какое-то!»: пензячка просидела часы у кабинета врача

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Жительница Пензы Ирина В. шокирована организацией работы поликлиники № 14 на улице Стасова. О многих часах, которые ей пришлось провести там, женщина написала в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

«Я заболела в позапрошлую пятницу, 8 сентября. Поднялась высокая температура, ломило все тело, сильнейшая слабость - в общем, вызвала врача. Он приехал, выписал лекарства и назначил прийти через неделю в определенный кабинет. За неделю я не выздоровела, но температура была уже не 39, а 37,2, так что поехала на прием, чтобы меня послушали», - рассказала Ирина.

Пензячка отсидела очередь в кабинет (записи нет), но оказалось, что в нем только закрывают больничные без осмотра и делают прививки. Девушка, заполнявшая бланки, посоветовала ей пройти в кабинет первичного приема.

«Отсидев с температурой очередь в толпе бабушек, пришедших на прививку от гриппа, я пересела в очередь к следующему кабинету... Врач дал направление на снимок и продлил мне больничный еще на 3 дня. Итого я провела в поликлинике 4 часа», - подсчитала горожанка.

Через эти три дня ей снова назначили явиться в кабинет, где закрывают больничные.

«Записи нет. Приехала с утра - народу тьма, в коридоре даже стены нет свободной, чтобы прислониться. Вернулась после обеда и отсидела 2,5 часа, чтобы попасть внутрь... На такую огромную поликлинику один кабинет - это безумие какое-то, просто издевательство», - написала Ирина В.

Женщина призналась, что не выздоровела до конца: у нее по-прежнему сильные кашель и слабость. Но мысль о том, что нужно будет возвращаться в поликлинику и проводить там часы в очередях, отбила желание лечиться.

«Это ж сколько здоровья надо иметь, чтобы такое проходить?..» - задается вопросом пензячка.

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