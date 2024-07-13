Эксперт посоветовал ограничивать употребление дыни

13.07.2024 | 15:31

Дыня - бахчевая культура, употребление которой может принести как пользу, так и вред. Отказаться от нее советуют больным сахарным диабетом, а также пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Об особенностях дыни в беседе с «Известиями» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

По его словам, у дыни низкая калорийность (приблизительно 35 ккал на 100 г), в ней содержатся витамин С, бета-каротин, витамины группы В, РР и Е, калий, железо, кремний и другие микроэлементы, а также антиоксиданты.

«В сутки можно употреблять 300–500 г этого продукты, но разовый прием стоит ограничивать 200 г», - посоветовал эксперт.

Наполов опроверг бытующее мнение, что дыня - «тяжелый» продукт. Во избежание негативных реакций он порекомендовал не есть эту бахчевую культуру натощак, непосредственно перед приемом пищи или же сразу после него. Кроме того, ни в коем случае ее нельзя употреблять вместе с молочными продуктами.

«При выборе дыни обращайте внимание на кожуру: она не должна иметь повреждений и быть однородного цвета за исключением места, которым лежала на почве при созревании. Дыня не должна быть мягкой - это признак того, что она перезрела. Лучше не выбирать как самые мелкие, так и очень крупные дыни. Первые очень часто недозрелые, а вторые - перезревшие. Сухой или влажный «хвостик» - показатель давности сбора, а не спелости дыни», - отметил Виталий Наполов.