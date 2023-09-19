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Общество

В Кузнецке за месяц должны убрать рекламу похоронных бюро

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В Кузнецке необходимо убрать рекламу похоронных бюро с центральных улиц. Это обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 18 сентября.

Речь идет о щитах, которые нарушают принятые в городе правила размещения рекламных вывесок.

«Как висели, так и висят. Вы их убирайте, штрафуйте. Этого не должно быть. А то у нас тут как в «Двенадцати стульях», [только] парикмахерских нет, а вот похоронная реклама есть», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Он распорядился решить проблему в течение месяца.

Об оформлении рекламы и соблюдении правил задумываются и в областном центре. Так, горожане просят сделать баннеры и вывески в едином стиле. Власти пошли им навстречу.

«В мае 2022 года вступили в силу правила размещения некоторых видов информационных материалов, нестационарных объектов рекламы, объемных аэродинамических конструкций на территории города Пензы, в соответствии с которыми фон подложек настенных вывесок в рамках одного здания, строения, сооружения должен быть одного цвета и тона (оттенка)», - сообщили в администрации города.

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