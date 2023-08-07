В Пензе ждут рекламные вывески в едином стиле

07.08.2023 | 10:12

Множество старинных зданий в центре Пензы портят рекламные вывески. Такое мнение выразила горожанка Галина.

«Почему нельзя обязать владельцев делать вывески в едином стиле? Это же облик города в целом», - написала женщина в группе PenzaInform.ru соцсети «ВКонтакте».

Представитель администрации города ответил Галине, что работа ведется.

«В мае 2022 года вступили в силу правила размещения некоторых видов информационных материалов, нестационарных объектов рекламы, объемных аэродинамических конструкций на территории города Пензы, в соответствии с которыми фон подложек настенных вывесок в рамках одного здания, строения, сооружения должен быть одного цвета и тона (оттенка)», - сообщил представитель.

По его словам, в областном центре регулярно контролируют рекламные вывески. Те, что нарушают правила, демонтируют. С владельцами имущества проводят консультации.

Жители Пензы уже заметили, что рекламные вывески пропали с самых заметных зданий в городе, например с ЦУМа, а также с дома № 70 на улице Кирова.