Сетевое издание|18+|Понедельник|7 авг 2023|11:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе ждут рекламные вывески в едином стиле

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество старинных зданий в центре Пензы портят рекламные вывески. Такое мнение выразила горожанка Галина.

«Почему нельзя обязать владельцев делать вывески в едином стиле? Это же облик города в целом», - написала женщина в группе PenzaInform.ru соцсети «ВКонтакте».

Представитель администрации города ответил Галине, что работа ведется.

«В мае 2022 года вступили в силу правила размещения некоторых видов информационных материалов, нестационарных объектов рекламы, объемных аэродинамических конструкций на территории города Пензы, в соответствии с которыми фон подложек настенных вывесок в рамках одного здания, строения, сооружения должен быть одного цвета и тона (оттенка)», - сообщил представитель.

По его словам, в областном центре регулярно контролируют рекламные вывески. Те, что нарушают правила, демонтируют. С владельцами имущества проводят консультации.

Жители Пензы уже заметили, что рекламные вывески пропали с самых заметных зданий в городе, например с ЦУМа, а также с дома № 70 на улице Кирова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте