Сетевое издание|18+|Понедельник|18 сен 2023|23:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зареченец попытался лишить брата наследства, обвинив в равнодушии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном двум братьям пришлось судиться из-за имущества покойной матери. Один попытался признать другого недостойным наследником.

В суд обратился сын, бывший опекуном недееспособной матери. Он рассказал, что женщина умерла в феврале, оставив после себя гараж, дом без права регистрации проживания, а также долю в комнате и два участка - для садоводства и строительства.

Своего брата горожанин посчитал недостойным наследником. По его словам, тот редко приезжал и не помогал, тогда как сам он уволился с работы, чтобы забрать мать к себе и обеспечивать уход.

«В судебном заседании истец пояснил, что общаться брату с матерью он не мешал, но тот приходил всего 3 раза, после чего сразу случались проверки: из прокуратуры, участковый, медицинские работники, социальная опека. Вероятно, ответчик писал в эти органы жалобы на него. При посещении матери ответчик ей ничего не приносил, относился равнодушно», - рассказали в Зареченском городском суде.

Также мужчина заявил, что его брат выбросил одежду матери из квартиры и доли в наследстве он иметь не должен.

Но суд решил иначе. После опроса свидетелей выяснилось, что второй сын не избавлялся от вещей, мать сама отправила их сестре на Урал. Инициатором проверок тоже был не он. Ответчик также пояснил, что никаких противоправных действий в отношении матери не совершал, а брат не сказал ему о ее похоронах.

Изучив материалы дела, суд постановил: наследство получат оба зареченца.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте