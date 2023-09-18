Зареченец попытался лишить брата наследства, обвинив в равнодушии

18.09.2023 | 21:16

В Заречном двум братьям пришлось судиться из-за имущества покойной матери. Один попытался признать другого недостойным наследником.

В суд обратился сын, бывший опекуном недееспособной матери. Он рассказал, что женщина умерла в феврале, оставив после себя гараж, дом без права регистрации проживания, а также долю в комнате и два участка - для садоводства и строительства.

Своего брата горожанин посчитал недостойным наследником. По его словам, тот редко приезжал и не помогал, тогда как сам он уволился с работы, чтобы забрать мать к себе и обеспечивать уход.

«В судебном заседании истец пояснил, что общаться брату с матерью он не мешал, но тот приходил всего 3 раза, после чего сразу случались проверки: из прокуратуры, участковый, медицинские работники, социальная опека. Вероятно, ответчик писал в эти органы жалобы на него. При посещении матери ответчик ей ничего не приносил, относился равнодушно», - рассказали в Зареченском городском суде.

Также мужчина заявил, что его брат выбросил одежду матери из квартиры и доли в наследстве он иметь не должен.

Но суд решил иначе. После опроса свидетелей выяснилось, что второй сын не избавлялся от вещей, мать сама отправила их сестре на Урал. Инициатором проверок тоже был не он. Ответчик также пояснил, что никаких противоправных действий в отношении матери не совершал, а брат не сказал ему о ее похоронах.

Изучив материалы дела, суд постановил: наследство получат оба зареченца.