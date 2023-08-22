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Из жизни

В мэрии объяснили, зачем видоизменили переход на ул. Пушкина

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В августе в Пензе завершили ремонт улицы Пушкина, начавшийся в марте. Ее привели в порядок по всей протяженности - от Бекешской до Московской (2,720 км).

Горожане обратили внимание на то, как изменился нерегулируемый пешеходный переход, расположенный примерно посередине участка улицы Пушкина от пересечения с Плеханова до пересечения со Ставского. Он оказался немного приподнят над полотном дороги.

Не все пензенцы оценили нововведение положительно. «А пешеходный переход на Пушкина в виде искусственной неровности - это гениально! Не устали еще экспериментировать?!» - поинтересовался горожанин Александр Ф. у администрации Пензы, задав вопрос в соцсети «ВКонтакте».

Представитель мэрии пояснил ему, что переход был совмещен с искусственной неровностью в целях повышения безопасности дорожного движения.

«Данное мероприятие согласовано с УГИБДД УМВД России по Пензенской области», - добавил он.

Рекомендация приподнимать пешеходные переходы над проезжей частью была разработана Министерством транспорта РФ несколько лет назад, чтобы заставить водителей снижать скорость.

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