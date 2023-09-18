Более 20 000 пензенских пенсионеров получают надбавку в 1 891 рубль

18.09.2023 | 20:35

В Пензенской области 20 856 человек получают надбавку к пенсии за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Ее размер в 2023 году - 1 891 рубль 83 копейки, то есть 25% от фиксированной выплаты.

«Такая надбавка устанавливается получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, если они не работают, проживают в сельской местности и продолжительность их стажа работы в сельском хозяйстве составляет не менее 30 лет», - уточнили в региональном отделении Соцфонда РФ.

При расчете стажа учитывается деятельность в сферах растениеводства, животноводства, рыбоводства в российских сельхозорганизациях (или в республиках бывшего СССР в период до 1 января 1992 года). В списке более 500 профессий.

Прибавка назначается только тем, кто живет в сельской местности. Но если пенсионер сначала оформил выплату, а после переехал в город, мера поддержки сохраняется.

При устройстве получателя на работу начислять дополнительные деньги прекращают. Но после увольнения можно подать документы на восстановление надбавки.