Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 сен 2023|18:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В течение года на фасадах закрасили 1 600 запрещенных надписей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области продолжают бороться с рекламой наркотиков и наркошопов, которую злоумышленники размещают на фасадах зданий.

Полиция регулярно проводит рейды по выявлению таких надписей. В них участвуют также специалисты областного минобра и волонтеры студенческой организации «Стоп-наркотик».

«Один из таких рейдов состоялся 14 сентября текущего года. В ходе мероприятия с фасадов домов, расположенных на улицах Суворова и Пушкина, были удалены более 50 пронаркотических надписей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Всего за год на фасадах закрасили 1 600 запрещенных текстов. Это является значительным вкладом в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, добавили правоохранители.

Сотрудники полиции обратились к жителям региона с просьбой сообщать о незаконном обороте наркотиков и их пропаганде по номеру горячей линии регионального УМВД РФ 59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно, анонимность обратившегося гарантируется.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте