В течение года на фасадах закрасили 1 600 запрещенных надписей

В Пензенской области продолжают бороться с рекламой наркотиков и наркошопов, которую злоумышленники размещают на фасадах зданий.
Полиция регулярно проводит рейды по выявлению таких надписей. В них участвуют также специалисты областного минобра и волонтеры студенческой организации «Стоп-наркотик».
«Один из таких рейдов состоялся 14 сентября текущего года. В ходе мероприятия с фасадов домов, расположенных на улицах Суворова и Пушкина, были удалены более 50 пронаркотических надписей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.
Всего за год на фасадах закрасили 1 600 запрещенных текстов. Это является значительным вкладом в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, добавили правоохранители.
Сотрудники полиции обратились к жителям региона с просьбой сообщать о незаконном обороте наркотиков и их пропаганде по номеру горячей линии регионального УМВД РФ 59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно, анонимность обратившегося гарантируется.
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