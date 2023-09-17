В течение года на фасадах закрасили 1 600 запрещенных надписей

17.09.2023 | 16:54

В Пензенской области продолжают бороться с рекламой наркотиков и наркошопов, которую злоумышленники размещают на фасадах зданий.

Полиция регулярно проводит рейды по выявлению таких надписей. В них участвуют также специалисты областного минобра и волонтеры студенческой организации «Стоп-наркотик».

«Один из таких рейдов состоялся 14 сентября текущего года. В ходе мероприятия с фасадов домов, расположенных на улицах Суворова и Пушкина, были удалены более 50 пронаркотических надписей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Всего за год на фасадах закрасили 1 600 запрещенных текстов. Это является значительным вкладом в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, добавили правоохранители.

Сотрудники полиции обратились к жителям региона с просьбой сообщать о незаконном обороте наркотиков и их пропаганде по номеру горячей линии регионального УМВД РФ 59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно, анонимность обратившегося гарантируется.