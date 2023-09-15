В Пензе приступила к работе еще одна бригада скорой помощи

15.09.2023 | 17:34

В Пензе на базе областной станции скорой медицинской помощи приступила к работе еще одна реанимационная бригада - № 77.

«Номер присвоен неслучайно. Первая цифра 7 потому, что седьмая бригада, а вторая - это планы на будущее: открыть еще семь реанимационных бригад», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Там объяснили, что раньше нумерация бригад проводилась в порядковом исчислении, но теперь номера присваиваются произвольно и обозначают сильные числа в нумерологии.

Подчеркивая значимость работы сотрудников скорой, в минздраве напомнили, что в диагностике заболеваний огромное значение имеет талант врача, профессиональные компетенции среднего медицинского работника, опыт и скорость реакции водителя.

Новая специализированная бригада закреплена за подстанцией № 6 в микрорайоне Арбеково.