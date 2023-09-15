На проспекте Строителей в Пензе появятся новые дорожные знаки

15.09.2023 | 14:03

В Пензе определились со сроками установки новых знаков на проспекте Строителей. Речь идет об участке от торгового центра «Берлин» до торгового центра «Квартал».

Знаки будут запрещать остановку транспорта.

Решение установить их было принято на выездном совещании представителей администрации Пензы 28 июня. Его участники отметили, что от местных жителей поступают жалобы на парковку фур здесь по ночам.

Установить дорожные знаки планируют до конца сентября. Об этом в пятницу, 15-го числа, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Пензенцы не раз высказывали претензии к водителям, оставляющим тяжелые машины на проезжей части. Они указывали на проблему на улице Чаадаева, Зои Космодемьянской, в Нахаловке.