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Общество

На участке проспекта Строителей запретят остановку транспорта

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На участке проспекта Строителей в микрорайоне Дальнее Арбеково запретят остановку автомобилей.

Такое решение было принято на выездном совещании представителей администрации Пензы, которое прошло в среду, 28 июня.

Его участники отметили, что от жителей поступают жалобы на парковку фур здесь по ночам.

В связи с этим будет проработан вопрос установки комплекса дорожных знаков, запрещающих остановку от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Квартал», сообщили в пресс-службе мэрии.

Пензенцы не раз высказывали претензии к водителям, оставляющих тяжелые машины на проезжей части. Так, житель улицы Чаадаева пожаловался на забытый у обочины большегруз, который стоит уже несколько лет, мешая и другим участникам движения, и снегоуборочной технике. Еще один пензенец рассказал, что дальнобойщик по выходным дням оставляет фуры на узкой улице Зои Космодемьянской.

Также от засилья большегрузов страдают жители частного сектора Нахаловка, через который фуры заезжают на территорию завода «Маяк».

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