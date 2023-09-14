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Общество

Озвучена сумма, необходимая на достройку соборной мечети в Пензе

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В четверг, 14 сентября, в соборной мечети на проспекте Победы в Пензе обсудили вопрос о том, как скорее завершить строительство этого культового сооружения, чтобы оно наконец открыло свои двери для верующих.

Объект возводится с 2010 года. На данный момент его готовность оценивается в 90%. С 2019-го работы ведутся под руководством Централизованного духовного управления мусульман Пензенской области.

Для ускорения процесса благотворительный фонд развития татарского духовного наследия «Сияние», объединяющий представителей предпринимательского сообщества региона, и ЦДУМ ПО заключили соглашение о совместной деятельности.

«Подписание данного соглашения позволит нам скорее достроить новую соборную мечеть. Чем быстрее мы завершим строительство этой мечети, тем быстрее мы создадим благоприятные условия для молящихся людей», - отметил муфтий ЦДУМ ПО Асиат Уразаев, уточнив, что одновременно смогут молиться 1 000 человек.

По его словам, на достройку необходимо около 100 млн рублей. Здание возведено, осталось выполнить внутреннюю отделку, самое дорогостоящее в ней - лепнина, мозаика. Также предстоит благоустроить прилегающую территорию.

Сроки окончания работ будут зависеть от меценатов.

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