В Пензенской области вырастут штрафы за купание в неположенных местах

13.09.2023 | 15:29

В пятницу, 15 сентября, на сессии Законодательного собрания Пензенской области парламентарии рассмотрят вопрос об увеличении штрафов за кyпание в местах, где установлены запрещающие знаки, заплыв за буйки, прыжки в воду c маломерных судов, причалов и мостов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что профилактические меры - беседы с родителями несовершеннолетних, регулярные рейды, раздача памяток c правилами поведения на воде, публикации в средствах массовой информации - не приносят должного результата в борьбе c купанием в неустaновленныx местах.

Пренебрежение правилами безопасности приводит к трагедиям. Так, только в августе несчастные случаи произошли в городе Сурске Городищенского района, в Кузнецком, Лунинском, Пензенском районах и в Пензе. Погибли не только взрослые купальщики, но и дети.

Сейчас санкция за нарушения правил безопасности на воде составляет от 100 до 500 рублей. Предлагается повысить ее до 1 000 - 3 000 рублей.

«Увеличение штрафа будет профилактической мерой по борьбе c гибелью людей на воде», - считают законодатели.