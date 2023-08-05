В Городищенском районе утонул 48-летний мужчина

05.08.2023 | 17:23

В субботу, 5 августа, в Пензенской области произошла очередная трагедия на воде.

Об этом сообщается в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте».

В 11:25 минут в единую дежурно-диспетчерскую службу Городищенского района через «Систему-112» поступило сообщение: в городе Сурске в реке Суре утонул мужчина 1975 года рождения.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорой помощи, спасатели 2-го отдельного поста 25-й пожарно-спасательной части, водолазы из Пензы.

В 15:05 тело погибшего извлекли из реки.

С начала лета это 13-й случай гибели людей на воде в регионе. 28 июля на пруду базы отдыха «Кроптово» в Бессоновском районе 16-летний подросток скатился с надувной горки и не вынырнул. 29 июля в селе Засечном Пензенского района утонул 17-летний юноша.