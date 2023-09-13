Посетителей детской поликлиники в Пензе ждут временные неудобства

13.09.2023 | 09:35

В Пензе у городской детской поликлиники впервые с момента введения в эксплуатацию обновляют фасад. Здание в 1-м проезде Рахманинова, 12, построили в 2006 году.

«Рабочие восстанавливают целостность облицовки и проводят покрасочные работы. Общая площадь фасадно-ремонтных работ составляет 971 кв. м», - сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Расцветку менять не будут: здание останется в бело-розовой гамме. На покраску потратят более 1,3 млн рублей. Деньги выделяет фонд обязательного медицинского страхования.

«В течение 10 дней планируем завершить все покрасочные работы, а пока приносим извинения нашим посетителям за временные неудобства», - отметил директор ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Антон Седяшев.

Параллельно с обновлением фасада у здания ремонтируют крышу.