На шутки для детской команды КВН в Пензе потратят почти 200 000 рублей

Для участия делегации Пензенской области в XII Международном фестивале детских команд КВН пришлось заказать услуги сценаристов.
Их работа обошлась региональному многофункциональному молодежному центру в 195 000 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Под услугами подразумеваются: написание концепции выступления, создание сценария, состоящего из текстовых шуток и песен для участников детской команды КВН, и организация репетиций.
Международный фестиваль юниор-лиги КВН пройдет с 13 по 21 сентября 2023 года в Анапе. Соревноваться будут более 150 команд. Для ребят организуют несколько отборочных этапов и мастер-классов.
Лучшие из участников получат шанс попасть на телевизионный проект «КВН-дети» канала «Карусель».
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