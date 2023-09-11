На шутки для детской команды КВН в Пензе потратят почти 200 000 рублей

11.09.2023 | 13:55

Для участия делегации Пензенской области в XII Международном фестивале детских команд КВН пришлось заказать услуги сценаристов.

Их работа обошлась региональному многофункциональному молодежному центру в 195 000 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Под услугами подразумеваются: написание концепции выступления, создание сценария, состоящего из текстовых шуток и песен для участников детской команды КВН, и организация репетиций.

Международный фестиваль юниор-лиги КВН пройдет с 13 по 21 сентября 2023 года в Анапе. Соревноваться будут более 150 команд. Для ребят организуют несколько отборочных этапов и мастер-классов.

Лучшие из участников получат шанс попасть на телевизионный проект «КВН-дети» канала «Карусель».