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Общество

Горводоканал заменит аварийный участок сети на Коммунистической

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За последнее время участились обращения в аварийно-диспетчерскую службу Горводоканала от жителей дома № 49 на улице Коммунистической.

После последнего устранения утечки по данному адресу было принято решение заменить аварийный участок сети.

«Дальнейший ремонт выполнять не имело смысла по причине того, что жесткость пластиковой трубы, проложенной там, не соответствует параметрам водоснабжения. При включении воды она не выдерживала давления и рвалась снова», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

От коммунальных аварий на Коммунистической испытывали неудобства и жители домов № 2, 4, 6 и 8 на проспекте Победы. Там снижалось давление в трубах на верхних этажах.

«Сегодня ремонтная бригада приступила к работам: выполнено согласование трассы водопровода, подготовлены приямки под установку управляемого прокола грунта. Будет заменено 60 метров аварийного трубопровода до колодца, а также выполнена частичная замена узла внутри ЦТП. До 14 сентября планируем все работы полностью завершить», - добавил Алексей Ефремов.

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