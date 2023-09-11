Долги теплоснабжающих организаций региона превысили 72 млн

11.09.2023 | 18:04

На 1 сентября 2023 года общий долг теплоснабжающих организаций перед гарантирующим поставщиком электроэнергии составил более 72,4 млн рублей. Для сравнения: в сентябре 2022-го этот показатель равнялся 64,3 млн рублей.

Среди наиболее крупных должников по состоянию на начало сентября можно выделить следующих:

- АО «Пензтеплоснабжение» - 35,1 млн рублей;

- МУП «Кондольское многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» - 11,8 млн рублей;

- МУП «Каменская горэлектротеплосеть» - 9 млн рублей.

Недобросовестный подход к оплате электроэнергии может отрицательно повлиять на подготовку региона к предстоящему отопительному сезону.

Для урегулирования сложившейся ситуации «ТНС энерго Пенза» принимает все доступные меры: направляет письменные претензии, проводит переговоры с руководством крупнейших должников и представителями органов власти, предлагает варианты досудебного урегулирования. Одновременно ведется активная работа по взысканию долгов в судебном порядке. В настоящее время в производстве находится 13 исков.

Гарантирующий поставщик призывает погасить задолженность за электроэнергию. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу возможность своевременной подачи тепла в дома и объекты социальной инфраструктуры Пензенской области.

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