Банк «Кузнецкий» начал прием заявок на зонтичное поручительство

11.09.2023 | 15:20

Банк «Кузнецкий» присоединился к программе зонтичного поручительства в рамках государственной поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой Корпорацией МСП.

Зонтичный механизм поручительства - это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для обеспечения финансирования.

Корпорация МСП в этом случае выступает гарантом выполнения обязательств перед банком. Она дает обеспечение на сумму до 50% кредита, целью которого могут быть пополнение оборотных средств, инвестиции, развитие бизнеса и рефинансирование ранее взятых кредитов.

«Банк «Кузнецкий» активно кредитует малый и средний бизнес по программам льготного финансирования, предлагая лучшие условия для поддержки и развития предпринимательства.

Вступление в новую программу зонтичного поручительства расширяет возможности по доступности государственных программ для наших клиентов», - прокомментировал председатель правления банка Михаил Дралин.

Подробнее о программе можно узнать на сайте Корпорации МСП.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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