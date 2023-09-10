Пензячке описали, каким образом развязка на ГПЗ разгрузит дороги

10.09.2023 | 13:26

Микрорайону ГПЗ крайне обходимо строительство развязки. В часы пик на улице Измайлова образуются пробки, пензенцы не могут добраться ни в центр, ни в Ахуны.

Проблему в очередной раз затронула горожанка Наталья в Telegram-канале администрации Пензы.

«Скоро сдадут новостройки, тогда вообще все движение прекратится», - указала женщина.

На ее обращение ответил представитель городского управления градостроительства и архитектуры. Он сообщил, что проектная документация готова.

«Предусмотрен заезд на перспективную кольцевую развязку с двух полос при движении по ул. Измайлова по направлению «в центр». При движении по ул. Измайлова «из центра» после кольцевой развязки предусмотрено движение транспортных средств по трем полосам. Дополнительно для снижения нагрузки на перспективную развязку разработана проектная документация объекта «Реконструкция улично-дорожной сети со строительством участка дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова», - пояснил он.

Теперь власти ищут источники финансирования строительства. После этого можно будет определить его сроки.

Жители Ахун и ГПЗ уже в течение нескольких лет жалуются на пробки в часы пик на улице Измайлова. «С Ахун сегодня до Центрального рынка добиралась 2 часа. Сколько можно уже издеваться над людьми? Из-за небольшой аварии просто коллапс!», «С Ахун до детской поликлиники на Маяке добирались 1 ч 30 мин. В результате не успели сдать кровь. Теперь заново идти к педиатру, брать направление на другой день, отпрашиваться с работы», - писали горожане в соцсетях в декабре 2022-го.

На строительство развязки и дорог на ГПЗ-24 необходимо привлечь 1 млрд 75 млн 559 тысяч рублей. Развязка на пересечении улиц Антонова и Измайлова, увеличение площади кольца, подъездных путей и полос должны повысить пропускную способность микрорайона и позволить пензенцам не простаивать в пробках.

Также предполагаются работы на участке дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова, за храмом Дмитрия Донского. Хотят заняться и продолжением улицы Антонова от перекрестка с Добролюбова за ТЦ «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры.