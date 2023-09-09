Пензенцам обещают заасфальтировать дворы и обновить детские площадки

09.09.2023 | 12:32

В Пензе стартовали работы по исполнению наказов избирателей. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщили в администрации города.

В соответствии с муниципальными контрактами на детских игровых площадках, расположенных на территории 40 домов, будут установлены 89 элементов. В 35 дворах разместят 46 малых архитектурных форм.

По 70 адресам планируется отремонтировать асфальт.

На комиссии Пензенской городской думы, состоявшейся 16 августа, депутаты выразили возмущение ситуацией с исполнением наказов горожан. Как оказалось, к работам по асфальтировке дворов на тот момент еще не приступали.

Начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов объяснил, что желающих выполнить асфальтировку долгое время не находилось и только теперь появилась договоренность с тремя подрядчиками. Он добавил, что контракт предусматривает срок исполнения 31 октября.

Что касается детских площадок, то от пензенцев поступает немало нареканий на их состояние. В частности, это касается территорий на улицах Красной и Бухарской. На улице Медицинской площадку по колено затапливает каждым дождем. А в сквере «Могилевский дворик» вообще демонтировали все элементы после того, как пензенец опубликовал фото опасной для жизни и здоровья детей горки.