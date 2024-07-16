В Пензе девочка получила травму на сломанной карусели

16.07.2024 | 10:01

В Пензе прокуратура Железнодорожного района провела проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке у дома № 30 на улице Луначарского.

ЧП случилось 2 мая. 11-летняя девочка просунула руку в промежуток между металлическими деталями карусели, у которой отсутствовали ось и поручни, и получила травму указательного пальца.

«Проверка установила, что в 2020 году карусель на детской площадке по муниципальному контракту с городским управлением ЖКХ смонтировало ООО «Квалитет». На работы по контракту была установлена 5-летняя гарантия», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Спустя время у карусели сломался штурвал и обруч штурвала. «Квалитет» свои обязательства по гарантии не исполнил, а заказчик не проконтролировал этот процесс.

Прокурор внес представления руководителям организации и органа местного самоуправления. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а игровое оборудование заменили на новое.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

14 июня 2023 года в Заречном 12-летний мальчик сломал руку в трех местах, прокатившись на карусели в городском парке. Он зацепился рукавом за выступающие болты крепления столешницы. Это стало возможным из-за отсутствия у аттракциона защиты болтовых соединений.

Как выяснилось, заместитель директора парка знал о дефекте конструкции и поручил администратору отремонтировать карусель, но потом не проверил результат. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.