Сетевое издание|18+|Вторник|16 июл 2024|11:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензе девочка получила травму на сломанной карусели

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе прокуратура Железнодорожного района провела проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке у дома № 30 на улице Луначарского.

ЧП случилось 2 мая. 11-летняя девочка просунула руку в промежуток между металлическими деталями карусели, у которой отсутствовали ось и поручни, и получила травму указательного пальца.

В Пензе девочка получила травму на сломанной карусели

«Проверка установила, что в 2020 году карусель на детской площадке по муниципальному контракту с городским управлением ЖКХ смонтировало ООО «Квалитет». На работы по контракту была установлена 5-летняя гарантия», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В Пензе девочка получила травму на сломанной карусели

Спустя время у карусели сломался штурвал и обруч штурвала. «Квалитет» свои обязательства по гарантии не исполнил, а заказчик не проконтролировал этот процесс.

Прокурор внес представления руководителям организации и органа местного самоуправления. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а игровое оборудование заменили на новое.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

14 июня 2023 года в Заречном 12-летний мальчик сломал руку в трех местах, прокатившись на карусели в городском парке. Он зацепился рукавом за выступающие болты крепления столешницы. Это стало возможным из-за отсутствия у аттракциона защиты болтовых соединений.

Как выяснилось, заместитель директора парка знал о дефекте конструкции и поручил администратору отремонтировать карусель, но потом не проверил результат. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областной прокуратуры
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте