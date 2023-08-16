В Пензе дорожники не хотят асфальтировать дворы

16.08.2023 | 15:24

В Пензе асфальтировка дорог по наказам избирателей своим депутатам в 2023 году еще не проводилась. Об этом шла речь на комиссии Пензенской городской думы в среду, 16 августа.

Начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов сообщил, что только сейчас появилась договоренность с тремя подрядчиками, которые готовы выйти на асфальтировку. «Сегодня будет комиссия, которая должна согласовать контракт. После этого он будет заключен со сроком исполнения 31 декабря», - доложил Усманов.

Он пояснил: задержка связана с тем, что очень долго формировался перечень для проведения аукциона.

«На первые торги не заявился ни один участник. Цены, которые там заложены, не устраивают ни одного подрядчика», - рассказал начальник управления. В частности, дорожные строители не хотят связываться с невыгодным для них ямочным ремонтом.

Он напомнил, что в прошлом году за дело взялись недобросовестные исполнители. «Мы все понимаем, что подрядчик пришел, чтобы выполнить работу «на отвали», забрать деньги и уйти. В конечном итоге у него ничего не получилось: работу мы не приняли, ни копейки ему не было заплачено, суд продолжается до сих пор. Я это говорю к тому, что добросовестный подрядчик на такие работы не выходил. То же самое - и в этом году: нам пришлось их уговаривать взяться за работу», - поделился Усманов.

Спикера спросили, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы ситуация со срывом планов больше не повторялась.

«У меня одно-единственное предложение: не делать ямочный ремонт, а ремонтировать основательно этот тротуар и не возвращаться к нему лет шесть-семь», - высказал он свою точку зрения.

«Тогда нужно на порядок увеличить финансирование?» - поинтересовался один из депутатов.

«Все в ваших руках», - парировал начальник управления ЖКХ.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин подвел итог: «Мы бы с удовольствием каждый двор делали сразу в асфальте, но у нас нет таких денежных средств. Давайте исходить из реальности и не фантазировать. Ваше предложение разумно, но с учетом закладываемых финансов малореализуемо».

Он призвал сделать выводы и корректировать ситуацию. Иначе, по словам Владимира Мутовкина, асфальт вновь будут класть тогда, когда полетят белые мухи, а горожане будут либо смеяться, либо негодовать.