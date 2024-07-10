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Из жизни

До первого несчастного случая: детская площадка на Суворова опасна

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Состояние детской площадки во дворе дома № 184 на улице Суворова в Пензе вынудило местного жителя обратиться к губернатору.

«Олег Владимирович, может, вы заставите обратить внимание на детскую площадку во дворе дома по ул. Суворова, 184. Урагана, к счастью, у нас не было, но место игр у детей вот в таком состоянии... Как говорится, до первого несчастного случая», - написал мужчина на странице главы региона во «ВКонтакте».

Он приложил к сообщению видеозапись. На ней дети передвигаются по игровому комплексу, одна из площадок которого обломана и едва держится. Шатается под ногами и деревянный переход к другому элементу комплекса.

На жалобу отреагировал представитель управляющей компании. В среду, 10 июля, он сообщил, что до 12-го числа не подлежащее дальнейшей эксплуатации оборудование будет демонтировано.

«В таком случае всю площадку нужно демонтировать», - отметил пензенец.

В УК пообещали осмотреть все игровые элементы и принять решение об их дальнейшей судьбе.

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Источник — видео Олега Скачкова, vk.com/ov_melnichenko
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