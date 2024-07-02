Прокуратуру не устроило покрытие детских площадок в Вадинском районе

02.07.2024 | 21:30

В Вадинском районе прокуратура проверила состояние детских игровых площадок и выяснила, что во всех 7 сельсоветах нарушаются требования госстандарта к их оборудованию и покрытию.

«Часть площадок не оборудована ударопоглощающим покрытием, имеются деформации и острые кромки у горок, незакрепленные сиденья качелей, сломанные карусели, сколы деревянных сидений лавочек, нарушения лакокрасочного покрытия оборудования, зарастание травой сыпучего покрытия и другие нарушения», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На площадках не оказалось табличек с реквизитами, правилами эксплуатации, номерами телефонов экстренных служб и знаков о запрете курения.

Главам администраций сельских поселений были внесены представления. По итогам их рассмотрения часть нарушений не устранили своевременно, и прокурор района обратился в суд. Он попросил признать бездействие органов местного самоуправления незаконным и обязать администрации обустроить ударопоглощающее покрытие на детских площадках в селах Вадинск, Большая Лука, Рахмановка, Каргалей, Татарская Лака, Серго-Поливаново и Ягановка.

«Иски находятся на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.