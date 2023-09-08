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Общество

Жилой фонд в Пензе готов к отопительному сезону на 86%

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Жилой фонд в Пензе подготовлен к новому отопительному сезону на 86%. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил глава города Александр Басенко.

Все необходимые работы в школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования, социальных центрах и спортивных объектах проведены полностью.

«Во второй половине сентября чаще всего начинается подача тепла, в первую очередь в объекты социального назначения. Наша общая задача - к этому времени обеспечить готовность тепловых сетей», - подчеркнул Басенко.

Он подчеркнул, что с руководителями управляющих компаний, которым нужно активизироваться, будет связываться лично.

В конце августа министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин заявил, что наиболее сложная ситуация по подготовке к отопительному сезону в регионе наблюдается именно в Пензе, где проводится капитальный ремонт магистральных тепловых сетей.

Александр Басенко 8-го числа пояснил, что компания «Т Плюс» закончила опрессовку сетей на 80%. Завершить гидравлические испытания ресурсоснабжающая организация планирует в конце следующей недели.

В 2022 году отопительный сезон в Пензе стартовал 26 сентября.

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