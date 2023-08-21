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Общество

Пензенская область готова к отопительному сезону на 79,9%

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Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта Пензенской области к предстоящему отопительному сезону составляет 79,9%.

Об этом в понедельник, 21 августа, на заседании в региональном правительстве сообщил министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

В частности, жилой фонд готов на 85,3% (это меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года, когда было 87,4%), тепловые сети - на 71,7% (91,2%), центральные тепловые пункты - на 62,9% (65,7%), канализационные сети - на 70,3% (76,1%).

Наиболее сложная ситуация, по словам Михаила Панюхина, сложилась в Пензе, где проводится капитальный ремонт магистральных тепловых сетей.

Он уточнил, что на сегодняшний день без горячего водоснабжения в областном центре остаются 300 домов. При этом возобновить подачу ресурса в преддверии 1 Сентября, чтобы школьники могли как следует отмыться перед Днем знаний, в этом году не представляется возможным.

В 2022-м отопительный сезон в Пензе стартовал 26 сентября.

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