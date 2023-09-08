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Общество

В Пензе ограничат движение транспорта во время крестного хода

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В Пензе в связи с проведением шествия с иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» ограничат движение транспорта.

С 23:00 субботы, 9 сентября, до 12:30 воскресенья, 10-го, будет запрещена стоянка:

- на улице Советской - от Лермонтова до Карла Маркса;

- на улице Володарского - от Карла Маркса до Октябрьской;

- на улице Октябрьской - от Володарского до Московской.

В воскресенье, 10 сентября, с 10:45 до 12:30 на этих участках ограничат движение транспорта. В это время икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» крестным ходом перенесут из Богоявленского храма в Спасский кафедральный собор, где она останется до 19:00 17 сентября.

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Источник — фото № 2, 3 penza-gorod.ru
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