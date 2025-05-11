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Общество

Для пензенских самокатчиков создадут инфраструктуру

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В Пензенской области к 2030 году хотят создать инфраструктуру, которая обеспечит безопасное и раздельное движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и пешеходов, а также другого транспорта. Соответствующий план опубликован на сайте регионального правительства.

Документ предусматривает нанесение дорожной разметки и установку знаков, создание парковок и отдельных дорожек для СИМ и велосипедов.

Реализацию плана начнут с соцопросов. У жителей области поинтересуются мнением о том, где расположены стихийные парковки для СИМ, в каких местах они представляют для пешеходов наибольшую опасность, какие маршруты пользуются популярностью у владельцев СИМ и берущих самокаты напрокат и где лучше создать для них инфраструктуру.

Опросы наметили провести в октябре-ноябре этого года. Но еще раньше, уже в сентябре, в регионе собираются упорядочить стоянки СИМ, нанести разметку и установить дорожные знаки.

В феврале 2026 года хотят разработать концепцию использования СИМ и велосипедов и подсчитать стоимость ее реализации. В мае - организовать движение самокатчиков отдельно от автомобилей и пешеходов, а в некоторых местах запретить его. В том же месяце планируют приступить к созданию «бесшовных» маршрутов движения СИМ, требующих капитальных работ и затрат.

Последний пункт, реализация которого намечена на декабрь 2030-го, - создание инфраструктуры для СИМ в парках, зонах отдыха, вблизи образовательных, медицинских и детских учреждений, торговых и бизнес-центров, которые расположены вне дорог.

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