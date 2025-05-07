Пензенцев просят не парковаться в районе памятника Победы

Жителей и гостей областного центра просят воздержаться с 7 по 9 мая от парковки автомобилей вблизи Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
Об ограничениях предупредили в городском управлении ЖКХ, объяснив меру подготовкой и празднованием Дня Победы.
Речь идет о стоянках, примыкающих к проспекту Победы, улицам Карпинского и Коммунистической.
Ранее стало известно, что с 20:00 8 мая до 12:30 9 мая в этом районе запретят стоянку автомобилей.
Кроме того, 7, 8 и 9 мая некоторые улицы Пензы будут закрыты для проезда транспорта.
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