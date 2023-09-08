Сетевое издание|18+|Пятница|8 сен 2023|16:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке в День города выступит солистка легендарной группы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 9 сентября, Кузнецк отпразднует свое 243-летие. В день рождения города по традиции пройдет фестиваль предпринимателей «Наша кузница».

Администрация города опубликовала программу мероприятий на этот день.

Фестиваль стартует в полдень. Откроются площадки «Братство народов», «Юные богатыри», «Нарышкинская ярмарка», «Кузнецкий пир».

В городском парке «Нескучный сад» подготовлена большая программа, главным событием которой станет акция «Завтра зависит от нас» по сбору гуманитарной помощи фронту.

В 14:00 часов состоится церемония открытия обновленной Доски почета.

Торжественный старт фестиваля «Наша Кузница» пройдет в 15:00 на главной площадке города. Здесь пройдут парады, презентации и награждения.

Центральная сцена станет и местом проведения концерта, на который кузнечан приглашают в 17:30. Он откроется выступлением группы из Казани «Прогульщики». Затем на сцену выйдет рок-группа «Конец фильма», после чего с хитами группы «Руки вверх» выступит ее экс-солистка Лиза Роднянская. Завершит музыкальный вечер дискотека в стиле 90-х, которую проведет диджей из Москвы.

Предусмотрены и спортивные мероприятия. В 11:00 в ледовом дворце «Арена» состоится матчевая встреча первенства ПФО по хоккею среди юношей 2009 года рождения (местный «Рубин» и «Сарматы» из Оренбурга). На 12:30 на стадионе «Рубин»запланирован финал Кубка города по футболу среди юношей. В 15:00 там же начнется чемпионат области по футболу. В поединке сойдутся «Рубин» (Кузнецк) и «ГрАЗ» (Бессоновка).

Завершится праздник фейерверком в 21:30.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте