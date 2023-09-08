В Кузнецке в День города выступит солистка легендарной группы

08.09.2023 | 15:14

В субботу, 9 сентября, Кузнецк отпразднует свое 243-летие. В день рождения города по традиции пройдет фестиваль предпринимателей «Наша кузница».

Администрация города опубликовала программу мероприятий на этот день.

Фестиваль стартует в полдень. Откроются площадки «Братство народов», «Юные богатыри», «Нарышкинская ярмарка», «Кузнецкий пир».

В городском парке «Нескучный сад» подготовлена большая программа, главным событием которой станет акция «Завтра зависит от нас» по сбору гуманитарной помощи фронту.

В 14:00 часов состоится церемония открытия обновленной Доски почета.

Торжественный старт фестиваля «Наша Кузница» пройдет в 15:00 на главной площадке города. Здесь пройдут парады, презентации и награждения.

Центральная сцена станет и местом проведения концерта, на который кузнечан приглашают в 17:30. Он откроется выступлением группы из Казани «Прогульщики». Затем на сцену выйдет рок-группа «Конец фильма», после чего с хитами группы «Руки вверх» выступит ее экс-солистка Лиза Роднянская. Завершит музыкальный вечер дискотека в стиле 90-х, которую проведет диджей из Москвы.

Предусмотрены и спортивные мероприятия. В 11:00 в ледовом дворце «Арена» состоится матчевая встреча первенства ПФО по хоккею среди юношей 2009 года рождения (местный «Рубин» и «Сарматы» из Оренбурга). На 12:30 на стадионе «Рубин»запланирован финал Кубка города по футболу среди юношей. В 15:00 там же начнется чемпионат области по футболу. В поединке сойдутся «Рубин» (Кузнецк) и «ГрАЗ» (Бессоновка).

Завершится праздник фейерверком в 21:30.