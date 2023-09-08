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Общество

Пензенцы отдали за парикмахерские и косметические услуги почти 900 млн

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Жители Пензенской области стали больше тратить на парикмахерские и косметические услуги. Об этом сообщается в отчете Пензастата, подготовленном к Международному дню красоты (9 сентября).

В 2022 году население региона получило вышеназванные услуги на общую сумму 889,3 млн рублей (в сопоставимых ценах это на 41,8% больше 2021 года).

Чаще всего их оказывали индивидуальные предприниматели - 58,3%.

Кстати, по данным Пензастата, средняя цена на маникюр в июле 2023 года составила 706 рублей 68 копеек, а модельной стрижки в женском зале - 585 рублей 25 копеек.

На фитнес-центры и спортклубы пензенцы потратили за 2022 год 114,9 млн рублей. Эти услуги также в основном предоставляли индивидуальные предприниматели - 82,1%.

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