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Общество

На деревья и кустарники для Пензы готовы потратить еще 16,7 млн

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На озеленение Пензы готовы потратить еще 16 млн 720 тысяч рублей. Соответствующий аукцион 6 сентября на портале госзакупок разместило городское управление ЖКХ.

На эти средства планируется закупить 50 черешчатых дубов для улиц Новоселов и Усадебной в Заре, 8 каштанов для улицы Центральной в Терновке, 21 березу для улиц Космодемьянской, Гоголя и Мира.

Кроме того, приобретут 83 липы, которые высадят в сквере Дружбы на одноименной улице, перед школой № 59 на улице Терновского, а также на Центральной, Красной, Урицкого, Баумана, Ставского, Кулакова и Кураева.

На улице Красной планируют разместить 29 кустов кизильника, на Новоселов и Усадебной - 45 калинолистных пузыреплодников.

Работы по озеленению разобьют на два этапа:

- до 31 октября 2023 года нужно подготовить грунт, при необходимости - спилить на участках сухие, аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки; высадить деревья и кустарники, защитить их от болезней и вредителей, внести удобрения, установить колья для фиксации саженцев, полить все;

- до 15 октября следующего года - активно ухаживать: поливать, удобрять, устанавливать недостающие колья, поправлять приствольные круги, пропалывать и рыхлить лунки или канавки; консервировать (готовить к зиме).

По условиям контракта, деревьям с закрытой корневой системой (с комом) должно быть не менее шести лет, кустарникам - не менее четырех.

В апреле этого года проводился другой аукцион на озеленение Пензы - на сумму 16 млн 499 тыс. 432 рубля.

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