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Общество

На озеленение Пензы кустарниками и деревьями хотят потратить 16,5 млн

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В Пензе на озеленение города планируют потратить 16 млн 499 тыс. 432 рубля. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который управление ЖКХ намерено заключить с победителем электронного аукциона, размещенного на портале госзакупок.

Так, на улицах Московской, Кирова, Володарского, Куйбышева, Суворова, проспектах Победы и Строителей хотят высадить 183 крупнолистные липы.

В сквере «Копилка пословиц» (напротив ТЦ «Империя» на Московской) и на проспекте Победы должны появиться 63 конских каштана; на разделительной полосе по улице Пушкина - 40 катальп бигнониевидных; у дворца водного спорта «Сура» - 10 туй «Смарагд», на проспекте Строителей - 150 повислых берез; на улице Терновского и в сквере «Могилевский дворик» - 80 рябин.

Что касается кустарников, то в скверах «Копилка пословиц» и на улице Пушкина планируют высадить 1 400 японских спирей и 25 лапчаток; у центрального фонтана (на углу Московской, Максима Горького и Кирова) - 13 серых спирей, 12 яйцевидных форзиций, 7 кустов скального можжевельника, 14 японских спирей и 5 кустов жасмина.

Итоги аукциона подведут 17 апреля. Выполнить все работы по договору необходимо до 15 октября этого года.

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