Жители области могут пожаловаться на управляйку через МФЦ

Жители региона могут пожаловаться в Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области на управляющую компанию, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив через многофункциональный центр. Для этого им необязательно находиться в областном центре.
Соответствующее соглашение заключено между двумя этими ведомствами.
«Теперь любой гражданин, в том числе проживающий за пределами Пензы, желающий обратиться в министерство ЖКХ и ГЗН с жалобой на работу управляющей организации или ТСЖ, ЖСК, имеет возможность сделать это через любое отделение МФЦ бесплатно», - рассказали в министерстве.
Сотрудники МФЦ дадут консультацию и помогут подать обращение в электронном виде через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
В пресс-службе министерства отметили, что для всесторонней проверки доводов, указанных в обращении, заявитель должен подтвердить свою личность. При подаче заявления через МФЦ процедура подтверждения упрощается.
Кроме того, сокращается время граждан на личное обращение в министерство, особенно тех, кто живет не в Пензе.
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