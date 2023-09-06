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Общество

В Пензе увеличили интервал светофора при выезде с Бийской

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Светофор при выезде с Бийской на улицу 40 лет Октября отрегулировали. Об этом в среду, 6 сентября, сообщили в региональном минстрое.

Работа объекта нуждалась в изменениях после открытия новой дороги, соединяющей улицу Центральную и 40 лет Октября. Из-за короткого интервала оказался загружен выезд из поселка Мичуринский. По словам горожан, пробка растянулась на 2 км.

«Чтобы преодолеть расстояние в 2,5 км, люди стояли почти 2 часа. Это мы жалуемся, водители. А в час пик люди не могли попасть домой с работы, так как маршрутные такси приезжали в Мичурино, а выехать не могли», - написал пензенец в соцсети «ВКонтакте».

Горожанам сообщали, что над решением проблемы работают.

«Сотрудники управления строительства и дорожного хозяйства города совместно со специалистами УГИБДД УМВД России по Пензенской области проводят мониторинг дорожного трафика. Ведутся работы по регулировке светофорного объекта. Временной интервал светофора увеличен до 30 секунд», - рассказал представитель минстроя области на странице министерства во «ВКонтакте».

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